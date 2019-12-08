انفراجة فى وادى دجلة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة بشرى سارة قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها بملعب السلام مساء الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز موسم 2019 /2020.

ويأتى ذلك بعد تأكد جاهزية اليونانى بوزاس نجم وسط دجلة للمشاركة مع الفريق فى مواجهة الأهلى المقبلة والتى تحظى بأهمية كبيرة داخل الفريق الدجلاوى.

وتأتى جاهزية بوزاس مهمة لدى الجهاز الفنى لدجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس فى ظل الاعتماد عليه بشكل كبير فى قيادة وسط الفريق بجوار محمد عبدالعاطى نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.

وكان بوزاس غاب عن معظم مباريات وادى دجلة هذا الموسم نتيجة معاناته من إصابة عضلية قوية، وشهدت الأيام الماضية خضوع اللاعب إلى برنامج تأهيلي قوى من أجل سرعة عودته مرة أخرى إلى الملاعب.

ويسعى الجهاز الفنى لدجلة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلى من أجل الفوز بها والعودة مرة أخرى إلى النتائج الجيدة بعد مسلسل العروض السيئة التي قدمها الفريق خلال الجولات الست الماضية من مسابقة الدوري الممتاز.