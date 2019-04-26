أرسنال يكشف موقف أوباميانغ ورامسي من المشاركة أمام ليستر سيتي

كشف نادي أرسنال موقف الثنائي بيير إيميريك أوباميانغ وآرون رامسي من المشاركة في مباراة الأحد المقبل أمام فريق ليستر سيتي، ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ولم يشارك أوباميانغ في مباراة الأربعاء الماضي أمام وولفرهامبتون حيث كان يعاني من مشكلة في الجيوب الأنفية.

وأوضح أرسنال عبر موقعه الرسمي أن أوباميانغ خضع لعملية بسيطة هذا الأسبوع، ومن المنتظر تقييم حالته لتحديد مدى إمكانية مشاركته يوم الأحد المقبل، أما رامسي فغاب عن المباراتين الماضيتين بسبب إصابة في أوتار الركبة، ولن يكون متاحًا في مباراة الأحد أمام الثعالب، وأشار النادي إلى أن اللاعب الويلزي ما زال يتلقى العلاج ويأمل الفريق في استعادة خدماته قبل نهاية الموسم الحالي.