فاتي يخضع لعملية جراحية خلال ساعات بأوامر برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن توصية من إدارة برشلونة الإسبانى لمهاجمه أنسو فاتى بضرورة الخضوع لعملية جراحية خلال الساعات القادمة، بعد الإصابة التى تعرض لها أمام أتلتيك بيلباو، حيث غادر ملعب السان ماميس بسبب إصابة قوية فى خسارة البارسا 3-2 فى دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة أوصى فاتى بالخضوع لعملية جراحية، مثلما حدث مع عثمان ديمبيلي خلال إصابته بتمزق فى الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين الفخذية فى ساقه اليمنى وغاب لمدة خمسة أشهر تقريبا.

وأعلن نادى برشلونة الإسبانى رسميا، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة نجم الفريق أنسو فاتى، فى العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد العلاج خلال الأيام المقبلة. وكتب حساب النادى الكتالونى، عبر تويتر: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أنسو فاتى فى العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، سيتم تحديد العلاج خلال الأيام المقبلة" ووفقا لصحيفة "آس" الاسبانية، فأن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنسو فاتى سيغيب عن برشلونة لمدة لا تقل عن شهرين لحين العودة مرة أخرى للفريق لأن إصابة عضلة ذات الرأسين الفخذية دائما ما يكون الغياب بسببها لمدة شهرين