أزمة قلبية تضرب آدم وناس نجم منتخب الجزائر في الكاميرون
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أزمة قلبية تضرب آدم وناس نجم منتخب الجزائر في الكاميرون

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العرب اليوم - أزمة قلبية تضرب آدم وناس نجم منتخب الجزائر في الكاميرون

منتخب الجزائر
روما - العرب اليوم

 كشفت تقارير صحفية إيطالية معاناة آدم وناس، نجم منتخب الجزائر وفريق نابولي، من مشاكل فى القلب بعد إصابته بفيروس كورونا والتى تسببت في إبعاده عن منتخب الخضر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون وودعها حامل اللقب من مرحلة المجموعات بعد الخسارة من كوت ديفوار 3-1 فى المباراة الأخيرة بالدور الأول وجمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أكد معاناة لاعب نابولي من مشاكل صحية فى القلب وقال عنها، "لم نتحدث مطلقا في هذا الشأن، لكن الآن يمكننا القول إن اللاعب سيخضع لفحوصات جديدة الفترة المقبلة". وأضاف بلماضي، "سيتواصل رئيس الجهاز الطبي فى نابولي مع اللاعب للحصول على صورة أوضح، ومتابعة الحالة التى تحتاج إلى مزيد من العمل".

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أزمة قلبية تضرب آدم وناس نجم منتخب الجزائر في الكاميرون أزمة قلبية تضرب آدم وناس نجم منتخب الجزائر في الكاميرون



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