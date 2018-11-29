تسابق إدارة النادي الأهلي، الزمن للخروج من الكبوة التي يتعرض لها خلال الفترة الجارية، عن طريق إنهاء بعض الصفقات المميزة، لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بصفقات من العيار الثقيل.

وتفاضل الإدارة الحمراء، وفقًا لـ"الوطن"، بين ثلاثة مهاجمين لتدعيم الفريق في الشتاء المقبل وهم، مهاجم منتخب بوروندي، عبد الرزاق فيستون، لاعب شبيبة القبائل الجزائري، وعمرو مرعى، لاعب فريق النجم الساحلي، والمغربي محمود بنحليب، مهاجم الرجاء المغربي، فضلًا عن ترشيح سفيان رحيمي، مهاجم الرجاء أيضًا، وذلك لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، لاستعادة الانتصارات والبطولات، وإخماد ثورة الجماهير.

واقترب النادي من حسم التعاقد مع الأوروغوايانى جوزيه دانيال كارينيو، لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي تمت إقالته عقب خسارة بطولة أفريقيا، والخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتحسم الإدارة الموقف النهائي من التعاقد مع المدير الفني، خلال الساعات الجارية، حيث يتبقى الاتفاق على بعض الأمور المالية، والمتمثلة في الراتب الشهري، وأعضاء الجهاز المعاون، حيث يحاول المجلس تقليل المقابل المادي، الذي سيتقاضاه المدير الفني وجهازه المعاون.

وعنف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لاعبيه عقب الخسارة أمام المقاولون العرب، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة، ومواصلة السقوط عقب خسارة البطولة الأفريقية ومن بعدها توديع كأس زايد للأندية الأبطال.

وعقد عبد الحفيظ جلسة غاضبة مع لاعبي الفريق، أكّد خلالها أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ ولا بد من وقفة بقوله، "اللي حصل أمام المقاولون مايرضيش حد، إحنا رايحين للنقطة صفر ومصيرنا كلنا واحد، لا بد من إعادة حساباتنا كجهاز فني ولاعبين وأنا قبلكم، لم نعد نقدم شيئًا للأهلي"، كما قرر مدير الكرة في الأهلي خصم 30 ألف جنيه من كل لاعب بالقلعة الحمراء، بعد الخسارة من المقاولون، مشددًا على مضاعفة العقوبة حال تكررت الخسارة.

واحتوى الجهاز الفني مشادة بين الثنائي أيمن أشرف، وساليف كوليبالي، نشبت بينهما في غرفة الملابس عقب المباراة، بسبب تحميل بعضهما البعض الأخطاء، وعدم التغطية في المباريات الأخيرة، وتم تهدئة الثنائي قبل أن تتفاقم المشادة إلى أبعد من ذلك.

وبدأ محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، العمل على تصويب الأخطاء، التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة المقاولون الأخيرة، وذلك بتدريبات الفريق التي واصلها الأحمر دون راحة على ملعب التتش في الجزيرة، استعدادًا للقاء بتروجيت، السبت المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

وركز محمد يوسف على علاج الأخطاء الدفاعية، التي وقع فيها اللاعبون، خاصة الثنائي سعد سمير وساليف كوليبالى، مشددًا على أن دفاع الأهلي يعد الأفضل والأبرز في أفريقيا، ولا يجب أن يقبل أهدافًا بهذه الطريقة.

وطالب محمد يوسف من الجهاز الطبي، الإسراع في تجهيز المغربي وليد أزارو للقاء بتروجت، بعد إصابة صلاح محسن في العضلة الضامة، بعد قرابة 10 دقائق فقط أمام المقاولون، وتحوم الشكوك بشأن لحاقه بمواجهة الفريق البترولى المقبلة.

وأبدى الجهاز الفني عدم رضاه عن المستوى الفني، الذي ظهر عليه عدد من اللاعبين في اللقاء، وفى مقدمتهم مروان محسن رأس الحربة، الذي استنفد كل الفرص التي حصل عليها وفشل في إثبات جدارته في الوجود بالتشكيل الأساسي، وتتجه النية إلى استبعاده خلال الفترة المقبلة، بعد التأكد من جاهزية وليد أزارو.