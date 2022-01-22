إقالة الصربي رايفاتش مدرب غانا بعد الإقصاء المبكر من أمم أفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إقالة الصربي ميلوفان رايفاتش من تدريب منتخب النجوم السوداء، بعد الخروج المبكر والمهين من الدور الأول مرحلة المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى الكاميرون والمستمرة حتى 6 فبراير المقبل، وسيتم تحديد هوية المدرب الجديد بنجوم غانا السوداء خلال الساعات المقبلة وجاءت المفاجأة بإقصاء النجوم السوداء بخروج منتخب غانا من البطولة، ويعتبر الخروج المبكر من دور المجموعات هو الأول منذ بطولة 2006، بعدما تذيل مجموعته بسقوطه التاريخى أمام جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث حقق منتخب جزر القمر فوزاً تاريخياً على غانا بنتيجة 3-2 في المباراة النارية التى جمعت الفريقين على ملعب "رومدي أدجيا.