13 إصابة بفيروس كورونا داخل نادي الزمالك المصري

تسود حالة من الرعب داخل جدران نادي الزمالك المصري خلال الساعات الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بين لاعبي الفرق الرياضية. وكان النشاط الرياضي قد عاد منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، مع مراعاة العديد من الإجراءات الاحترازية خشية تفشي الفيروس. غير أن الأيام الأخيرة شهدت انتشار الفيروس بشكل كبير داخل جدران القلعة البيضاء، لا سيما في فريق الكرة الطائرة، الذي توجد به 9 إصابات بالفيروس حتى الوقت الراهن.



وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت على فريق كرة الطائرة بالزمالك إيجابية 9 أفراد، وهم محمد اللقاني، المدير الفني للفريق، وأحد افراد الجهاز الإداري، و7 لاعبين؛ هم أشرف اللقاني، رشاد شبل، أحمد فتحي، السيسي، محمد مجدي، رضا هيكل، وأحمد عبد العال. وفي نفس الوقت كشفت التحاليل التي خضع لها لاعبو فريق كرة السلة بالنادي إيجابية عينة ثنائي الفريق هيثم السحرتي وعمر هشام. وبالإضافة إلى ذلك، تعرض حازم إمام، قائد فريق الكرة، ومحمد حسن، لاعب وسط الفريق، للإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في صفوف الفرق الرياضية بالزمالك إلى 13.



وبناء على ذلك، قرر نادي الزمالك خضوع باقي فرق الألعاب الأخرى لفحوصات طبية للاطمئنان عليهم، خاصة وأن جميع الفرق تتدرب على نفس الصالات، ما يهدد بتناقل الفيروس. ويستعد فريق الكرة بالزمالك لمواجهة الأهلي، يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب استاد القاهرة، في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا.