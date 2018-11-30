3 مصريين ينافسون على جائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قوائم المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2018، والتي شهدت 3 مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب، هم أحمد جمعة (المصري)، محمد صلاح (ليفربول)، وليد سليمان (الأهلي).

وأعلن الكاف المرشحين لنيل جوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب، وأفضل مدرب كرة نسائية، وأفضل منتخب، وأفضل منتخب نسائي.

ولم يترشح المصريون في أي بند من بنود الجوائز سوى أفضل لاعب، حيث تواجد 3 لاعبين من بين قائمة أولية 34 لاعبا، بالإضافة للفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق المرشح على جائزة أفضل مدرب لعام 2018.

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي، إنه سيتم سيتم تحديد الفائزين بجائزة أفضل لاعب إفريقي وأفضل لاعبة عن طريق اللجنة الفنية ولجنة التطوير بالكاف، فضلا عن خبراء الإعلام، وأساطير الكرة الإفريقية، ومدربي الفرق التي تأهلت لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بالإضافة لمدربي وقائدي المنتخبات الوطنية الأعضاء في الكاف وعددهم 54 منتخبا.

وبالنسبة لباقي الجوائز سيتم اختيارهم عن طريق للجنة الفنية ولجنة التطوير بالكاف، فضلا عن خبراء الإعلام، وأساطير الكرة الإفريقية، ومدربي الفرق التي تأهلت لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية فقط.

ومن المقرر أن يعقد حفل توزيع الجوائز يوم الثلاثاء 8 يناير 2019 في العاصمة السنغالية داكار.