ليفربول يعلن إصابة تشامبرلين وغوميز بكورونا وغيابهما أمام كارديف سيتي

تعرض فريق ليفربول الإنجليزي لضربة قوية قبل مواجهة فريق كارديف سيتي في المباراة المقرر إقامتها فى الثانية ظهر اليوم، الأحد، بالدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب "أنفيلد". وأعلن ليفربول إصابة الثنائي أليكس أوكسليد – تشامبرلين وجو جوميز بفيروس كورونا، وخروجهما من قائمة الريدز لمواجهة كارديف سيتي ظهر اليوم بكأس الاتحاد الإنجليزي.