وفاة المدرب السوري في الكاراتيه خلدون زهر الدين
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وفاة المدرب السوري في الكاراتيه خلدون زهر الدين

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العرب اليوم - وفاة المدرب السوري في الكاراتيه خلدون زهر الدين

دمشق ـ العرب اليوم

توفي صباح اليوم الجمعة في دمشق، المدرب السوري في رياضة الكاراتيه، خلدون زهر الدين، عن عمر ناهز 52 عاما إثر مرض عضال.

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وفاة المدرب السوري في الكاراتيه خلدون زهر الدين وفاة المدرب السوري في الكاراتيه خلدون زهر الدين



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