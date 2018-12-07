فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات يتوّج بدوري المرتبط بعد فوزه على سبورتنغ

تُوّج فريق كرة السلة للسيدات في النادي الأهلي بلقب دوري المرتبط، بعد الفوز الذي حققه، مساء الخميس، على حساب سبورتنج بنتيجة 89-77. في إياب نهائي البطولة، والذي أقيم على صالة إستاد القاهرة.

وفازت سيدات سلة الأهلي على سبورتنج بنتيجة 85-72 في مباراة الذهاب، التي أقيمت أمس الأربعاء، على صالة إستاد القاهرة، قبل أن يحسم الأهلي تتويجه بالمسابقة بالفوز في مباراة العودة.

يذكر أن فريق ناشئات السلة (تحت 16 سنة) قد حقق، الفوز على سبورتنج، بنتيجة 54-51، في نفس البطولة.