يويفا يصدر قراراً هاماً بشأن قرعة الأدوار الإقصائية لمسابقاته الأوروبية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قراراً هاماً بشأن قرعة الأدوار الإقصائية، لمسابقاته الثلاثة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا. أعلن يويفا عبر قناته الإعلامية، في بيان رسمي، أن قرعة الأدوار الإقصائية لبطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر المقرر إقامتهم يوم 13 من الشهر الجاري، ستكون خلف الأبواب المغلقة بدون حضور ممثلين للأندية في مدينة "نيون" السويسرية. وأضاف، أن القرار نفسه سينطبق على قرعة دور المجموعات لنسخة 2022 / 2023 من دوري الأمم الأوروبية، التي ستقام يوم 16 من الشهر الجاري، والتي كان يفترض إقامتها في الأساس في مونترو. وأنهى الاتحاد الأوروبي بيانه، مؤكدا أنه اتخذ هذه الإجراءات بسبب قيود السفر المفروضة من قبل السلطات المحلية والسويسرية ذات الصلة.