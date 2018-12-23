الأهلي يتلقى الهدف الأول من جيما الإثيوبي

تلقى النادي الأهلي الهدف الاول في الثواني الاخيرة من الشوط الأول من خطأ دفاعي تسلم ديديه ليبري الكرة وسددها على يسار حارس المرمي شريف إكرامي، في المباراة المقامة بينهما على ملعب العاصمة الاثيوبية أديس أبابا ، في لقاء العودة لدور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا .