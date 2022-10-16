توقفت مباراة ليدز يونايتد وضيفه آرسنال بسبب وجود مشكلة فى التواصل بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو المساعد " VAR " ، ويعمل الحكام على حل المشكلة لاستنئاف المبارة لاحقا وعاد لاعبو أرسنال وليدز يونايتد للنفق بسبب انقطاع للتيار وفقدان الاتصال بين حُكام الـ VAR وحكام الساحة، على أن تستكمل المباراة فى الدقيقة 3.40 دقيقة.