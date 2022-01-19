وفاة الألماني ديكسي مدرب الأهلي المصري السابق عن عمر يناهز 70 عامًا

توفي الألماني هانز يورجن دورنر مدرب النادي الأهلي السابق، الشهير بـ "ديكسي" عن عمر يناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض أعلن نادي دينامو دريسدن الألماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة نجمه السابق قائلاً "عائلة دينامو في حداد عميق: هانز يورجن "ديكسي" دورنر لم يعد على قيد الحياة، توفي اللاعب القياسي والقائد الفخري للمجتمع الرياضي مساء الأربعاء عن عمر يناهز 70 عامً وتحدث هولجر شولتز رئيس نادي دينامو دريسدن، قائلاً "إنه لأمر صادم ومحزن للغاية، ما زلنا لا نصدق أن ديكسي لم يعد معنا، الموت يجلب حزنًا عميقًا لمجتمعنا الرياضي.