تأجيل مباراة نابولي ورينجرز في دوري أبطال أوروبا لأسباب أمنية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل مباراة نابولي ورينجرز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لـ24 ساعة، لتقام يوم الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاءوقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الأحد، إن مباراة نابولي ورينجرز ستقام يوم 14 سبتمبر الجاري في الساعة 21.00 بتوقيت وسط أوروبا، بدل 13 من الشهر نفسه، بسبب مخاوف أمنية وتنظيمية ويعود سبب تغيير موعد هذه المباراة، لتبعات وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وما نتج عن ذلك من تأجيل كل مباريات كرة القدم في إنجلترا خلال الأسبوع الحالي، "كعلامة على الاحترام" للملكة البريطانية التي توفيت الخميس الماضي.