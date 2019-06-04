لوكا يوفيتش ينتقل إلى ريال مدريد

أعلن نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، انتقال مهاجمه لوكا يوفيتش، بشكل رسمي لصفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات القادمة.

ويخضع اللاعب الشاب صاحب الـ21 عامًا، إلى الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، قبل تقديمه أمام الجماهير.

ومن المنتظر أن يدعم يوفيتش هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل بعدما سجل 27 هدفًا في الموسم المنتهى رفقة فرانكفورت.

ويقضي يوفيتش حاليًا عطلته الصيفية قبل عودته للمشاركة مع المنتخب الصربي في تصفيات يورو 2020 ضد أوكرانيا وليتوانيا يومي 7 و10 يونيو المقبل.

قد يهمك أيضاً :

مدرب ليفربول يرد على تهديدات ميسي قبل ساعات من مباراة الفريقين

يورغن كلوب ينفي الاشتباك مع صلاح ويؤكد بقاء فيرمينو