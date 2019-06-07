تداولت صفحة " مزيفة " على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " ، والتي تحمل شعار موقع مصر اليرم، منشورا مسيئا، للراحل صالح سليم النجم التاريخي للنادي الاهلي والكرة المصرية.

وتحرص ادارة مواقعنا، على نفي اي صلة تربطه بهذه الصفحة المزورة، وانها بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية، التي تحمي حقوقه، والتي لاتسمح بأي حال من الاحوال بوجود مثل هذه الاماكن التي تتسبب في احداث اساءة او بلبلة.

هذا وتؤكد ادارة مصر اليوم، فخرها واعتزازها بكل الايقونات والثوابت التاريخية المصرية والعربية في كافة المجالات، والتي تعتبر صالح سليم واحد منها، بل واحدا من ابرز النجوم الرياضيين العرب بصفة عامة، والمصرية الاهلاوية بصفة خاصة.