وفاة رياضي روسي بارز في حادث تحطم مروحية

أعرب اتحاد البياثلون الروسي اليوم الأحد عن تعازيه بوفاة إيغور مالينوفسكي الحاصل أكثر من مرة على لقب بطل العالم للناشئين، بحادث تحطم مروحية في كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا وأفادت خدمات الطوارئ في وقت سابق بأن مروحية من طراز Robinson انقطع الاتصال بها في كامتشاتكا يوم السبت والأحد أكد المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية أنه لم ينج أحد ممن كانوا على متن المروحية التي تم العثور على حطامها محترقة وفقا لمصادر مختلفة، فإنه كان هناك شخصان أو ثلاثة أشخاص على متن المروحية، بمن فيهم طيارها إيغور مالينوفسكي .