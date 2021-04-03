وست بروميتش يتقدم على تشيلسي فى شوط أول مثير في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول بين تشيلسي ووست بروميتش ألبيون، بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز وأعلن الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة، وست بروميتش ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز وافتتح كريستيان بوليسيتش أهداف الشوط الأول، في الدقيقة 27، بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله ماركوس ألونسو.

وفي الدقيقة 29، حصل تياجو سيلفا على بطاقة حمراء بعد عرقلة لاعب وست بروميتش بالقرب من منطقة الجزاء وقبل انتهاء الوقت الأصلي من الشوط الأول، استطاع ماثيو بيريرا أن يقلب الطاولة على البلوز، ويسجل هدفين في دقيقة واحدة (45) ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 51 نقطة، من 29 مباراة (14 فوز - 9 تعادلات - 6 هزائم).