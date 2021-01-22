موعد قرعة النسخة التاريخية من دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي أنه سيتم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي عبر تقنية الفيديو، يوم 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" وتشهد كلتا البطولتين مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم إضافة مجموعتين إضافتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021، وتم توسيع البطولة لتضم 40 نادياً بدلاً من 32.

ومن بين الأندية التي تخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق وفي المقابل، ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 إلى 39 نادياً، حيث تم إضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط ويأمل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في أن ينجح بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي الاتحاد السعودي الذي توج باللقب عامي 2004 و2005. يذكر أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيحصل على فرصة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا 2022.