جماهير الأهلي تدعم لاعبي المارد الأحمر أمام فيتا كلوب

يخوض الاهلي لقاء هاما اليوم امام فيتا كلوب الكونغولي ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة دورى ابطال افريقيا ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توتير #الاهلي_الغالي وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .