ميلان يخطف تعادلا قاتلا من سامبدوريا في الدوري الإيطالي

حسم التعادل 1 - 1، مباراة إيه سي ميلان وسامبدوريا، التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإيطالي افتتح سامبدوريا التسجيل عن طريق فابيو كوالياريلا في الدقيقة 57 من عمر المباراة وفي الدقيقة 87، تمكن ميلان من تسجيل هدفا قاتلا، عن طريق ينس بيتر هاوجي، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويفقد الروسونيري نقطتين في سباقه على اللقب مع إنتر ميلان.