أتليتيكو بارانينسى يحرز لقب كأس سودامريكانا بعد الفوز علي جونيور الكولومبي

أحرز أتليتيكو بارانينسى لقبه الدولى الأول عندما تغلب الفريق البرازيلى بركلات الترجيح 4-3 على جونيور الكولومبى ليفوز بكأس سودامريكانا لكرة القدم أمس. وانتهت مباراة الإياب فى كوريتيبا بالتعادل 1-1 بعد وقت إضافى لتصبح النتيجة الإجمالية 2-2.

وأهدر جونيور ركلة جزاء فى الوقت الإضافى كانت كفيلة بمنحه اللقب وزادت مشاكله من علامة الجزاء إذ فشل جابرييل فوينتس وتيو جوتيريز فى تسجيل ركلتى ترجيح. وأضاع رينان لودى ركلة ترجيح لأتليتيكو قبل أن يحسم تياجو هيلينو الأمور من الركلة الخامسة. وأبلغ بابلو مهاجم أتليتيكو الصحفيين "يجب تهنئتنا. أول لقب دولى فى تاريخ النادى، أنا سعيد للغاية وأحب هذا الفريق، دعونا نحتفل الآن".

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