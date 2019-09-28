تريزيجيه احتياطيا في تشكيلة فيلا أمام بيرنلي

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل الفريق الذي سيواجه بيرنلي، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، وشهد التشكيل تواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء أستون فيلا في المباراة التي ستقام على ملعب "فيلا بارك"، وخروج أحمد المحمدي من قائمة الفريق.

وكان تريزيجيه قد تواجد كأساسي في المباراة الأخيرة لأستون فيلا أمام أرسنال والتي خسرها الفريق 2 /3 في ملعب "الإمارات".