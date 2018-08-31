جلسة خاصة بين كارتيرون وسعد سمير فى مران الأهلي

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلي، جلسة مطولة مع سعد الدين سمير، مدافع الفريق، على هامش المران المُقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى بعد غدٍ الأحد فى الجولة الخامسة من منافسات الدورى الممتاز.
وتحدث كارتيرون فى بعض الأمور الفنية مع اللاعب فى الجلسة التى أقيمت بعد انتهاء اللاعب من أداء جزء من برنامجه الاستشفائى داخل الملعب، تحت قيادة الهولندى مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية.
وتوجه سعد سمير إلى «الجيم» عقب انتهاء جلسته مع كارتيرون لاستكمال تدريباته الاستشفائية.
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