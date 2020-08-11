شوبير يعلن افتتاح استاد الأهلي

أعلن الكابتن أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق عن اقتراب افتتاح استاد النادي الأهلي وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال شوبير " مفاجأة .. افتتاح استاد الاهلي الجديد خلال ساعات، ألف مبروك" وكان الأهلي قد وقع في وقت سابق اتفاقية اقتصادية مع شركة استادات تنص على استغلال الأهلي لملعب السلام بالقاهرة .