أعلن الاتحاد الآسيوي الأربعاء أن مباريات الأندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري فبراير ومارس المقبلين ضمن دوري أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد بسبب فيروس "كورونا"، وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة "كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والأندية المشاركة".

وأدى الفيروس حتى الساعة إلى وفاة أكثر من 130 شخصا في الصين وإصابة ما يقارب الستة آلاف هناك ومن ثم ظهر في 15 دولة حول العالم، هذا وتم إلغاء العديد من البطولات والأحداث الرياضية التي كانت مقررة في الصين أو نقلت الى خارج البلاد نتيجة الوباء.