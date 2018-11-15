الأرجنتيني سيميوني يستعد لإزاحة غريزمان من القمة

اقترب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، من تجديد عقده مع نادي العاصمة الإسبانية، خلال الفترة الحالية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إدارة الروخيبلانكوس توصلت لاتفاق مع "التشولو" لتجديد عقده، بعد المفاوضات التي بدأت بين الطرفين في الصيف.

وأضافت: "سيميوني سيكون الأعلى أجرًا في النادي، وحتى سيتخطى راتبه راتب نجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان، والذي جدد عقده الصيف الماضي".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه حاليًا الاتفاق على الشرط الجزائي في عقد المدرب الأرجنتيني.

وتُدرك إدارة النادي أن سيميوني هو جزء أساسي لمنح الاستقرار والهدوء لمشروع النادي، بعد سنوات من النجاح حققها الأرجنتيني.