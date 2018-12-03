التعاون يدرس إعارة جوناثان في الإنتقالات الشتوية

تدرس إدارة نادي التعاون إعارة البرازيلي جوناثان بينيتس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الإنتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة، أن بيدرو إيمانويل، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، ناقش إدارة النادي في إمكانية رحيل جوناثان معارًا في فترة الانتقالات الشتوية، بعدما اكتفى بالمشاركة في مباريات قليلة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن إدارة التعاون شرعت في تنفيذ متطلبات المدرب، وفقًا للتقرير الفني الذي رفعه.

ويستعد التعاون لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في إطار مواجهات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.