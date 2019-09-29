شطة يؤكد أن الموقف القانوني للزمالك سليم بشأن أزمته مع جينيراسيون

أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الموقف القانوني للزمالك سليم بشأن أزمته الجارية في مباراته أمام جينيراسيون.

وقال: "في حالة حدوث أي ظرف طارئ ويطلب الأمن -وليس الزمالك- تأجيل المباراة يعتبر هذا أمرا اضطراريا، والكاف لا يريد أن يتعرض عناصر اللعبة للخطر، ففضّل تأجيل المباراة لتقام الأحد بدلا من السبت".

وأضاف في تصريحات إذاعية، "إذا عادت بعثة جينيراسيون إلى السنغال سيعتبر الفريق منسحبًا، لكن بشرط أن يصل الزمالك إلى ملعب المباراة وينتظر 20 دقيقة حتى يعلن الحكم إنهاء المباراة بفوزه 2-0".