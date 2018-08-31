أحمد الشيخ يكتفى بالتأهيل وفقرة للكرات العرضية فى مران الأهلي

اكتفى أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، بأداء الجزء الأول من التدريبات البدنية برفقة الفريق صباح اليوم، الجمعة، بالمران الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وتوجه الشيخ بعد مشاركته فى جزء من المران البدنى صباح اليوم إلى «الجيم» لاستكمال تدريباته التأهيلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غدٍ، الأحد، على استاد السلام فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فقرة للكرات العرضية فى مران اليوم، وقاد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي فقرة العرضيات، حيث قام بإيقاف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه لاعبى الفريق.