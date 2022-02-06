إصابة لاعب باير ليفركوزن بفيروس كورونا قبل قمة بوروسيا دورتموند
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إصابة لاعب باير ليفركوزن بفيروس كورونا قبل قمة بوروسيا دورتموند

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العرب اليوم - إصابة لاعب باير ليفركوزن بفيروس كورونا قبل قمة بوروسيا دورتموند

فريق باير ليفركوزن
برلين - العرب اليوم

 أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني إصابة حارس مرماه وقائده الفنلندي لوكاس هراديكي بفيروس كورونا ، وبناءً عليه سيغيب اللاعب عن مباراة الفريق أمام بوروسيا دورتموند بالبوندسليجا وذلك على الرغم من عدم ظهور أي أعراض على الحارس في الأيام الماضية وأشار النادي الألماني في بيانه إلى أن اختبار كورونا الذى خضع له حارس مرماه ، جاء في عطلة نهاية الاسبوع الأخيرة من الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين يمكث هراديكي في العزل الصحي ، ويبقى الأمل في حصوله على نتيجة سلبية لمسحة كورونا في الوقت المناسب لدخوله قائمة المباراة.

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إصابة لاعب باير ليفركوزن بفيروس كورونا قبل قمة بوروسيا دورتموند إصابة لاعب باير ليفركوزن بفيروس كورونا قبل قمة بوروسيا دورتموند



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