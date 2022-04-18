بورونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد يتعرض لحادث مروري

تعرض نجم مانشستر يونايتد بورونو فيرنانديز لحادث مرورى صباح اليوم، بعد إعلان وكالة الأنباء البريطانية PA تعرض البرتغالي للحادث ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيله.