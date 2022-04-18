بورونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد يتعرض لحادث مروري
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بورونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد يتعرض لحادث مروري

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العرب اليوم - بورونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد يتعرض لحادث مروري

نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي
لندن - العرب اليوم

تعرض نجم مانشستر يونايتد بورونو فيرنانديز لحادث مرورى صباح اليوم، بعد إعلان وكالة الأنباء البريطانية PA  تعرض البرتغالي للحادث ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيله.

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بورونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد يتعرض لحادث مروري بورونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد يتعرض لحادث مروري



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