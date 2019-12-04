محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الأربعاء، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وزميله في الفريق السنغالي ساديو ماني، ضمن 10 أسماء تنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي.

وتم استبعاد 20 لاعبًا من ضمنهم الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والتونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك.

وضمت القائمة المختصرة كل من، أندريه أونانا (الكاميرون)، حكيم زياش (المغرب)، إسماعيل بن ناصر (الجزائر) خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد صلاح (مصر)، أوديون إيجالو (نيجيريا)، بيير أوباميانج (الجابون)، رياض محرز (الجزائر)، ساديو ماني (السنغال) يوسف البلايلي (الجزائر).

وقاد محمد صلاح ليفربول، لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بالإضافة لفوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالتقاسم مع ساديو ماني، وأوباميانج مهاجم آرسنال.

ويأمل محمد صلاح بالتتويج بها للعام الثالث على التوالي، بعدما توج بها في آخر عامين على حساب الثنائي ماني وأوباميانج.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل من عام 2020، بفندق الباتروس سيتاديل سهل حشيش، بالغردقة.