الأهلي يكشف سر غياب شريف إكرامى عن تدريبات الفريق

كشف محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، أن شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق أمس واليوم الجمعة بسبب ظروف أسرية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربى بعد غدٍ، الأحد، فى الجولة الخامسة من مباريات الدورى العام.

وأضاف يوسف أن حارس الفريق حصل على إذن من الجهاز الفنى بعدم التواجد فى مران الفريق لمدة 48 ساعة .