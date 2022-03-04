مقتل مدرب شاختار دونتسيك الأوكراني للشباب في الحرب الروسية

أكد سيرهي بالكين رئيس نادي شاختار دونيتسك الأوكراني مقتل أحد مدربي النادي الأوكراني بسبب الحرب الروسية التي اندلعت قبل تسعة أيام وكان بوتين الرئيس الروسي قرر الأربعاء قبل الماضي، غزو أوكرانيا، وذلك اعتراضًا على رغبة الجارة في الانضمام إلى حلف الناتو وحتى الآن لم يتم الكشف عن هوية المدرب الذي توفى، ولكن أوضح رئيس النادي أن أحد مدربي الشباب قد توفى بسبب رصاصة روسية ، وكتب عبر حسابه الشخصي قائلا : "لقد قتل أحد موظفينا أمس، إنه مدرب أطفال، قُتل بشظية رصاصة روسية".