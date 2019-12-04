رئيس النادى يعلن موقفه بصراحة ضغوط كبيرة على أمير مرتضى للرحيل عن الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، أن نجله أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، يتعرض لضغوط كبيرة من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء وترك منصبه.

وأكد مرتضى منصور خلال فيديو خاص له مع أمير مرتضى والمدير الفني الجديد باتريس كارتيرون، أن نجله يتعرض لضغوط أسرية من أجل الرحيل عن الزمالك بسبب التجاوزات التي تطوله من بعض الجماهير.

وأشار مرتضى منصور في تصريحاته إلي أن زوجة أمير وأبناءه ووالدته وشقيقته يمارسون ضغوطًا عليه من أجل الرحيل عن الزمالك وهو نفسه يريد الرحيل، ولكن أنا أمنعه عن ذلك.

ووجه حديثه إلى أمير مرتضى قائلًا:" أنا مقاتل حبا فى نادى الزمالك وأنت وأحمد أولادى لابد أن تكونا مقاتلين لرفع اسم الزمالك عاليا.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك مساء أول أمس الاثنين، تعيين المدرب الفرنسي كارتيرون خلفًا للصربي ميتشو والذي تم فسخ التعاقد معه بشكل ودي نتيجة تراجع نتائج الكتيبة البيضاء.

ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين وعمرو عبدالسلام مدربا لحراس المرمى واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.