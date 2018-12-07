أبدى نادي "وست هام يونايتد"، اهتمامه بضم نجم "مانشستر يونايتد" الذي ينتهي عقده مع الفريق في الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن وست هام يرغب في التعاقد مع الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، قائد مانشستر يونايتد، مجانًا خلال الصيف المقبل، بخاصة أن اللاعب سيكون حرًا في التفاوض مع أي نادٍ مع بداية العام الجديد.

وفقد فالنسيا ثقة مدرّبه البرتغالي جوزيه مورينيو في الموسم الحالي، وبات يتواجد على مقاعد البدلاء في أغلب المباريات.

وتحيط الشكوك بمستقبل الظهير الأيمن لوست هام، بابلو زاباليتا، والذي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم، رغم أن الهامرز قد يُقدّم له عقدًا جديدًا لعام آخر.

وقال مصدر داخل مانشستر يونايتد "النادي ما زال يدرس القرار الذي سيتخذه مع فالنسيا، لم نره وجهًا لوجه مع مورينيو في بعض أوقات هذا الموسم، وقد تكون هذه هي النهاية بالنسبة له هنا، لكننا سنرى".