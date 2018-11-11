وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ رسالة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بسبب أغنية برج الحوت.

ونشر آل الشيخ في حسابه الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو طريف انتشر أخيرًا بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصلاح وزميله الكرواتي ديان لوفرين، وهما يغنيان أغنية برج الحوت للفنان عمرو دياب، والتي كتب كلماتها آل شيخ نفسه , وأرفق آل الشيخ الفيديو مازحًا بعبارة "أبو صلاح عاوزين حقوق الأغنية".