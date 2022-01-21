استقالة وزير الشباب والرياضة السوداني بعد ساعات من تكليفه

تقدم وزير الشباب والرياضة السوداني المكلف أيمن سيد سليم باستقالته من منصبه بعد ساعات من تكليفه من رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقال سليم في استقالته إنها جاءت لأن تكليفه أتى من غير مجلس الوزراء، واصفاً الأمر بـ"غير الدستوري"، مشيراً إلى أنه يتقدم باستقالته من جميع مناصبه في الوزارة.وفي وقت سابق الخميس، أصدر البرهان قراراً بتكليف 15 وكيل وزارة بمهام الوزراء وتسيير أعمال الوزارات.

وترأس البرهان أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، الخميس، عقب ساعات من تكليف وكلاء الوزارات القيام بمهام الوزراء، لكن لم يكن قد صدر قرار رسمي بتكليفهم، بحسب مصادر حكومية سودانية، موضحة أن الاجتماع ناقش وأجاز مشروع الموازنة لعام 2022.

وكان مجلس السيادة أعلن، الأربعاء، أن البرهان عقد اجتماعاً مع وكلاء الوزارات كلفهم خلاله القيام بمهام الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، وأطلعهم على تطورات الأوضاع في البلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، واستمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم في الفترة الماضية.