وفاة أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني وتبون فقدنا أحد أعمدة الرياضة

توفى مساء أمس الثلاثاء، أسطورة الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني، فى العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لموقع التلفزيون الجزائرى، فيما نعاه الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا أنه بوفاة حمانى تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها التى شُيّدت عليها أمجاد هذه الرياضة المحبوبة.