صلاح يسجل رقم مميز بهدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
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صلاح يسجل رقم مميز بهدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

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العرب اليوم - صلاح يسجل رقم مميز بهدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

النجم المصري الدولي محمد صلاح
لندن - العرب اليوم

سجل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث لفريقه في مباراة اليوم، السبت، أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع صلاح على هدفه في الدقيقة 72 بعدما استلم تمريرة روبيرتو فيرمينو، ويتوغل داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الأول له والثالث لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد.

وبهدفه في مباراة اليوم، وصل صلاح للهدف رقم 50 الذي يساهم فيه مع ليفربول على ملعب آنفيلد حيث سجل 36 وصنع 14، خلال 41 مباراة على معقل الريدز في الدوري.

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صلاح يسجل رقم مميز بهدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي صلاح يسجل رقم مميز بهدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي



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