صلاح يسجل رقم مميز بهدفه في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث لفريقه في مباراة اليوم، السبت، أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع صلاح على هدفه في الدقيقة 72 بعدما استلم تمريرة روبيرتو فيرمينو، ويتوغل داخل منطقة الجزاء ليسجل الهدف الأول له والثالث لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد.

وبهدفه في مباراة اليوم، وصل صلاح للهدف رقم 50 الذي يساهم فيه مع ليفربول على ملعب آنفيلد حيث سجل 36 وصنع 14، خلال 41 مباراة على معقل الريدز في الدوري.

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