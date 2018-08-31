برشلونة يتعاقد مع الأورغوياني أراوخو للمواسم الخمسة القادمة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم تعاقده مع لاعب كرة القدم الأوروغوياني الصاعد رونالد أراوخو للمواسم الخمسة القادمة.
وقال النادي في بيان لها عبر موقعه الإلكتروني: إن أراوخو صاحب الـ 19 عاماً انتقل للبارسا من بوسطن ريفر الأوروغوياني مقابل مليون و700 ألف يورو بالإضافة إلى متغيرات قد تصل إلى خمسة ملايين و200 ألف يورو كحد أقصى.
وأضاف البيان: بلغت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يقود منتخب أوروغواي تحت 20 سنة 100 مليون يورو كلاعب في فريق الرديف بينما تزيد هذه القيمة إلى 200 مليون يورو إذا صعد للفريق الأول.
ولعب أراخو لمصلحة ناشئي رنتيستاس قبل انتقاله لبوسطن ريفر في 2017 في الموسم الماضي.
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