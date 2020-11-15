بعثة المنتخب الوطنى داخل الطائرة متجهة إلى توغو
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بعثة المنتخب الوطنى داخل الطائرة متجهة إلى توغو

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العرب اليوم - بعثة المنتخب الوطنى داخل الطائرة متجهة إلى توغو

منتخب مصر
القاهرة - العرب اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، فى طريقها إلى توجو على متن طائرة خاصة لمصر للطيران رقم MS3030 ، استعداداً لمواجهة توجو الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون.
 
قامت سلطات مطار القاهرة، بإنهاء إجراءات بعثة المنتخب الوطنى، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار، وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة لشركة مصر للطيران متجهة إلى توجو.
 
وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد في الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدي الونش في الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.
 
بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط في المركز الثالث وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.
 

 

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بعثة المنتخب الوطنى داخل الطائرة متجهة إلى توغو بعثة المنتخب الوطنى داخل الطائرة متجهة إلى توغو



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