أثار نادي آرسنال الإنجليزي، الجدل بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه عن ضم اللاعب الهولندي صلاح الدين، في صفقة انتقال حر وكتب النادي الإنجليزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلاً: "نحن جميعاً نرحب بصلاح في آرسنال" ويذكر أن نادي الأرسنال، نجح في التعاقد مع لاعب خط وسط نادي فينورد الهولندي، صاحب الـ17 عاما، ومن المقرر أن يتم تصعيده للفريق الأول للجانرز في بعض فترات الموسم الجديد.