إحالة الطويلة إلى لجنة الانضباط وإيقاف وليد صلاح مباراتين

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعها الذي عقد ظهر اليوم بمقر الاتحاد بالجزيرة ايقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري مباراتين للادلاء بتصريحات ضد الحكام بوسائل الاعلام عقب مباراة فريقه امام المقاولون في الاسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري

كما قررت اللجنة احالة السيد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم الى لجنة الانظباط بالاتحاد لما بدر منه خلال مباراة فريقه امس امام طلائع الجيش في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز