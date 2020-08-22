الأهلي المصري يفاوض فخر الدين بن يوسف لضمه من الإسماعيلي

أوضح خالد سليمان وكيل اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، جناح فريق نادي الإسماعيلي، حقيقة فسخ اللاعب عقده مع الدروايش وقال خالد سليمان في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "اللاعب يرحب بالتجديد للإسماعيلي ولا يوجد أي أزمة بين الطرفين". وأضاف: "هناك اهتمامات من ناديي الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب ولكن عن طريق وكلاء لاعبين ولم يتواصل أي مسئول من القطبين أو بيراميدز بشكل رسمي".