الحزن يسيطر على نادي الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة

سيطرت حالة من الحزن على نادي الصيد بعد وفاة سيف أسامة رجب لاعب نادي الصيد لكرة القدم مواليد 2005 السبت ، إثر تعرضه لسكتة قلبية في منزله قبل توجهه إلى التمرين اليومي في مقر النادي.

وتقدّم مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوى ولجنة كرة القدم برئاسة ياسر رأفت بواجب العزاء لأسرة لاعب اكاديمية كرة القدم فريق 2005.

وتلقت إدارة كرة القدم في نادي الصيد نبأ وفاة اللاعب الناشئ بعدما تخلف عن حضور التمرين، وأجرى أحد أصدقائه اتصالًا هاتفيًا به، وتلقى الخبر الصادم، وتم إبلاغه بتفاصيل الحادث المفجع , حيث حاولت والدته إيقاظه من النوم صباحًا لكنه لم يستجب وفوجئت بأنه فارق الحياة , ووقف لاعبوا أكاديمية كرة القدم في صيد الدقي دقيقة حداد على وفاة اللاعب.