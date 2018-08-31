موناكو يضم الشاذلي 3 مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية

أعلن فريق موناكو الفرنسي ضم المهاجم البلجيكي ناصر الشاذلي لاعب فريق وست بروميتش البيون الإنكليزي بعقد يمتد لثلاثة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن موناكو سيدفع عشرة ملايين جنيه استرليني (13.01 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 29 عاما.

ويلعب موناكو الذي احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المجموعة الأولى لدوري الأبطال ضد اتليتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وكلوب بروج.

وخطف الشاذلي الأنظار في كأس العالم في روسيا عندما هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود بلجيكا للفوز 3-2 على اليابان في دور الـ 16 وإحراز المركز الثالث في البطولة.