موناكو يضم الشاذلي 3 مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية

أعلن فريق موناكو الفرنسي ضم المهاجم البلجيكي ناصر الشاذلي لاعب فريق وست بروميتش البيون الإنكليزي بعقد يمتد لثلاثة مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية.
وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن موناكو سيدفع عشرة ملايين جنيه استرليني (13.01 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 29 عاما.
ويلعب موناكو الذي احتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المجموعة الأولى لدوري الأبطال ضد اتليتيكو مدريد وبروسيا دورتموند وكلوب بروج.
وخطف الشاذلي الأنظار في كأس العالم في روسيا عندما هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود بلجيكا للفوز 3-2 على اليابان في دور الـ 16 وإحراز المركز الثالث في البطولة.
GMT 23:16 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطسمدرب منتخب مصر يؤكد أن محمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب 3 أو 4 سبتمبر /أيلول
GMT 22:33 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس"دورة الألعاب الآسيوية " المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية يحقق المركز الرابع والبريدج يصل لربع النهائي
GMT 18:05 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالأهلى وكمبالا يصلان ملعب برج العرب قبل مواجهتهما فى دورى الأبطال
GMT 18:05 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسدورتموند يضم مهاجم برشلونة الاعب باكو ألكاسير لموسم على سبيل الإعارة
GMT 18:05 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطسالمهاجم الإنجليزى جيمى فاردى هداف نادى ليستر سيتى يعتزل اللعب دوليًا
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك